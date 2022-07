Salat schneiden mit Rammstein

Vegane Küche, zubereitet mit neuer deutscher Härte, das gibt es bei Norbert Zerzer.

Oasis, Radiohead, Red Hot Chili Peppers und Co. in reduzierter Lautstärke hört der Kunde meist, wenn er sich bei "Zerzer Cooking" sein vegetarisches oder veganes Mittagsmenü abholt oder an einem der vier Tische Platz nimmt, um an Ort und Stelle zu essen. Diese Musik läuft zumeist allerdings nur um die Mittagszeit, dann also, wenn Kunden im Lokal sind. Sonst gibt es andere, härtere Töne und auch in etwas höherer Lautstärke. "Gleich in der Früh, wenn ich in die Küche komme, ...