Salben statt Sprengstoff - Entwarnung um Kiste in Geheimstollen auf SALK-Gelände

Im Zuge des Neubaus der Inneren Medizin III am Uniklinikum Salzburg ist bei archäologischen Sondierungsarbeiten ein nicht auf Plänen und Karten eingezeichneter Stollen entdeckt worden - mit einer zunächst als brisant eingestuften Kiste.

Bei einer Begehung am Mittwochnachmittag wurde unter anderem eine Kiste entdeckt, die möglicherweise Kriegsrelikte enthalten könnte. Diese am frühen Nachmittag entstandene Vermutung stützte sich auf den Umstand, dass es sich bei dem Behältnis um eine militärische Kiste handelte. Der Stollen dürfte wahrscheinlich aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs stammen.

Die Polizei sperrte das Grabungsgelände nach dem Fund ab, der Entschärfungsdienst des Innenministeriums wurde alarmiert, die in Hall (Tirol) stationierten Experten trafen um 17.50 Uhr am Ort des Geschehens ein.

Kurz vor 19 Uhr konnte Kliniksprecher Wolfgang Fürweger Entwarnung melden: "In der Kiste befanden sich einige in Öltücher eingeschlagene Päckchen. Diese sahen zwar so aus, wie man sich Sprengstoff im Film vorstellt. Doch die ersten Analysen der Spezialisten haben ergeben, dass es sich um keine Explosivstoffe handelt."

Eine mögliche Erklärung lautet nun, dass der Inhalt der Kiste möglicherweise aus Grundstoffen für Salben besteht, die wiederum aus der im Landesspital befindlichen Apotheke stammte. Militärische Kisten gab es unmittelbar nach Kriegsende jede Menge, eine davon dürfte eben für die Aufbewahrung der nun aufgefundenen Substanzen verwendet worden sein. Irgendwer hat sie dann in den Stollen gebracht. Stollen und Kisten gerieten im Lauf der Zeit in Vergessenheit.

Mitarbeiter, Patienten und Besucher waren demnach auch nicht gefährdet. Es waren ohnehin keine Evakuierungen notwendig.

Im Landeskrankenhaus selbst gibt es ein weit verzweigtes Netz an - bekannten - unterirdischen Versorgungsgängen. Dort können zum Beispiel Patienten von einem Gebäude in das andere transportiert werden. Diese Gänge stehen in keinem Zusammenhang mit dem Stollen - "der war nämlich auch für uns neu", sagte Kliniksprecher Fürweger: "Auf diesem Gelände hat es aber einmal einen Friedhof gegeben." Auf dem Areal in Mülln besteht seit 1694 eine Krankenanstalt.