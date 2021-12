Salzburg: 135 Kinder bei der Feuerwehr geimpft - Aktion soll wiederholt werden

Großer Zuspruch unter Kindern. Omikron-Variante breitet sich weiter aus. Unterdessen ist die deutlich infektiösere Omikron-Variante weiter auf dem Vormarsch.

135 Kinder sind am Donnerstag im Rahmen einer Sonderaktion bei der Berufsfeuerwehr gegen das Coronavirus geimpft worden. Branddirektor Reinhold Ortler unterfertigte persönlich "Tapferkeitszertifikate". Am 8. Jänner ist eine weitere Aktion in der Hauptfeuerwache in der Jägermüllerstraße in Salzburg-Maxglan geplant.

Von der angepeilten Durchimpfungsrate jenseits von 80 Prozent ist das Land noch weit entfernt - sie liegt aktuell bei 67,4 Prozent. Impfkoordinator Rainer Pusch reagierte "als Arzt mit Besorgnis" darauf, dass die Zahl in den vergangenen Wochen sogar gefallen sei (Impfzertifikate verlieren ihre Gültigkeit, wenn nicht rechtzeitig aufgefrischt wird, Anm.). Bis Ferienende gebe es noch rund 100 Gelegenheiten, sich ohne Anmeldung impfen zu lassen. Zudem gebe es Hunderte Möglichkeiten, sich unter salzburg-impft.at und telefonisch unter der Gesundheitsnummer 1450 einen Termin zuteilen zu lassen.

Unterdessen ist die deutlich infektiösere Omikron-Variante weiter auf dem Vormarsch. Laut Angaben des Landes seien etwa 40 Prozent der Neuinfektionen auf die Mutante zurückzuführen. Am Donnerstag meldeten die Gesundheitsbehörden 213 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 188 Ansteckungen je 100.000 Einwohner. 47 Coronakranke liegen im Spital, 18 davon auf einer Intensivstation.