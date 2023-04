Salzburg: 14-Jähriger schlug und verletzte Mitschüler

Gewalttätiger Übergriff ereignete sich in einer Mittelschule in der Pause.

In einer Mittelschule in der Stadt Salzburg hat am Dienstag ein 14-jähriger Schüler - er ist russischer Staatsbürger - einem 16-jährigen Mitschüler zwei Mal ins Gesicht geschlagen. Das berichtet die Polizei in einer Aussendung. Das Opfer - es hat die österreichische Staatsbürgerschaft - erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Zu der Gewalttat kam es in einer Pause. Gegen den 14-Jährigen wird wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.