Salzburg: 14-jähriges Mädchen bestritt vor Gericht bewaffneten Raub

Eine bereits polizeibekannte Schülerin mit trister Kindheit soll einem gleichaltrigen Burschen ein Messer vorgehalten und ihn beraubt haben. Obwohl von ihm schwer belastet, wies sie im Prozess die Vorwürfe zurück.

Zum Zeitpunkt der ihr angelasteten Tat war sie gerade einmal 14 Jahre und ein paar Wochen alt - die Salzburger Schülerin, die Dienstag vor einem Jugendschöffengericht Platz nehmen musste. Der massive Vorwurf von Staatsanwalt Alexander Winkler: Am 31. Jänner dieses Jahres soll das trotz ihres sehr jungen Alters bereits polizeibekannte Mädchen auf der Toilette eines Fast-Food-Lokals am Hauptbahnhof einen gleichaltrigen Burschen brutal beraubt haben - unter Mitwirkung eines 13-jährigen, noch strafunmündigen Buben sowie eines weiteren, namentlich nicht näher bekannten Mädchens: "Die Angeklagte hat dem Burschen ein Springmesser mit zehn Zentimeter Klingenlänge in Richtung Bauch gehalten und gesagt: ,Gib mir alles, was Du eingesteckt hast, sonst stech' ich Dich ab.' Die Mittäter verpassten dem Opfer mehrere Faustschläge ins Gesicht." Letztlich habe das Trio dem Burschen Jacke, Haube und Kopfhörer abgenötigt. Dem nicht genug, so Winkler, habe die Angeklagte zum Gleichaltrigen gesagt, dass sie ihn "aufschlitzt, wenn er zur Polizei geht". Strafrechtlich, schloss Winkler sein Eingangsplädoyer, habe die 14-Jährige die Verbrechen des schweren Raubes und der schweren Nötigung zu verantworten.

Mehrere junge Zeugen trudelten erst nach Urgieren des Richters bei Gericht ein

Das Verfahren gestaltete sich für den Vorsitzenden Richter, Thomas Tovilo-Moik, schwierig. Gleich mehrere der Zeugen, großteils auch bereits amtsbekannte Teenager, waren bei Aufruf der Sache trotz Erhalts der Ladung nicht bei Gericht erschienen. Auch (vorerst) nicht der 14-Jährige, der laut Anklage Raubopfer wurde. Der Richter musste mehrmals telefonieren und schaffte es, teils mithilfe der Polizei, einige der jungen Zeugen zu Gericht zu bringen.

Angeklagte: "Ich Ich wollte nur nachschauen, ob er mein Handy hat"

Die angeklagte 14-Jährige (Verteidiger: RA Stefan Huber) hatte im Vorverfahren zur Sache geschwiegen. Im Prozess wies sie die Vorwürfe zurück: "Ich habe nie ein Messer dabei. Und ich habe ihm auch nichts geraubt. Ich wollte damals bei ihm (dem angeblichen Opfer, Anm.) nur nachschauen, ob er mein Handy dabei hat." Das besagte Handy, so die Angeklagte, sei ihr nämlich zwei Wochen zuvor abhanden gekommen, nachdem sie von einer großen Gruppe Burschen verfolgt worden sei. Dazu der Verteidiger: "Das angebliche Opfer hat meine Mandantin früher vielmehr selbst mit einem Messer bedroht. Und dann, auch vor dem hier gegenständlichen Vorfall, wurde meine Mandantin vom angeblichen Opfer und 15 weiteren jungen Männern verfolgt. Sie wurde damals auch geschlagen. Und da war dann das Handy weg." Am 31. Jänner, im WC des Fast-Food-Lokals, habe sie "nur schauen wollen ob das vermeintliche Opfer ihr Handy hat". - Im Zeugenstand wurde die 14-Jährige jedoch vom gleichaltrigen Burschen schwer belastet: "Was ich damals bei der Polizei gesagt habe, stimmt. Sie hat mich mit einem Messer bedroht und gesagt, ich soll all meine Sachen hergeben. Sonst sticht sie zu. Und die anderen zwei haben mich geschlagen." - Der Prozess wurde zur Anhörung weiterer Zeugen auf den 1. Juni vertagt.