Salzburg: 16-jähriger Alkolenker demolierte drei Autos

Erheblichen Sachschaden hat am Dreikönigstag ein erst 16-jähriger Autofahrer nahe der Salzachseen in Salzburg-Liefering angerichtet.

Der junge Mann war am Steuer eines Autos am Montagvormittag der Polizei bei Kontrollen im Stadtgebiet aufgefallen. Der 16-Jährige ignorierte aber die Anhaltezeichen und raste mit dem Pkw in Richtung Salzachseen in Salzburg-Liefering weiter.

Wegen zu hofer Geschwindigkeit verlor er jedoch die Kontrolle über den Wagen und prallte am Brachsenweg gegen zwei dort am Straßenrand abgestellte Pkw. An allen drei Autos entstand erheblicher Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten vom Abschleppdienst geborgen werden.

Im Polizeibericht heißt es weiter: "Der 16-jährige Fahrzeuglenker hat den Pkw ohne Wissen des Zulassungsbesitzers in Betrieb genommen. Außerdem ergab der Alkomattest einen Wert von 0,33 mg/l (0,66 Promille, Anm.). Der 16-Jährige wird angezeigt." Selbstredend, dass der junge Mann ohnehin keinen Führerschein hatte.

Quelle: SN