Salzburg: 17-Jähriger stahl ein Taxi für eine Spritzfahrt

Ein 17-jähriger Bursche ist am frühen Mittwochvormittag in der Stadt Salzburg nach dem Diebstahl eines Taxis kurzfristig festgenommen worden.

Zu dem kuriosen Vorfall kam es am Mittwoch um kurz vor acht Uhr am Taxistandplatz beim Salzburger Hauptbahnhof. Der Lenker war gerade dabei, Gepäcksstücke seiner Fahrgäste auszuladen, als ein zunächst Unbekannter in das Fahrzeug stieg und damit in Richtung Itzling davonfuhr.

Im Zuge der raschen Fahndung konnte der Pkw etwas später in Göming im Flachgau - im Bereich der Lamprechtshausener Landesstraße - angehalten werden. Die Polizisten nahm den Verdächtigen, einen 17-jähriger Schweizer, vorläufig fest.

Bei der Einvernahme zeigte sich der Teenager geständig und reumütig. Er wird auf freiem Fuß angezeigt. Das sichergestellte Fahrzeug konnte ohne Beschädigung an den Besitzer ausgefolgt werden. Der 17-Jährige besitzt übrigens keine gültige Lenkberechtigung.