Salzburg: 18-jähriger Motorradfahrer war dreimal so schnell unterwegs als erlaubt

Erlaubt sind 30 km/h, das geeichte Messgerät der Polizei zeigte aber 98 km/h an - einem Motorradlenker wird das Tempobolzen in der Stadt Salzburg teuer zu stehen kommen.

Er ist erst 18 Jahre alt und seinen Führerschein wird er nun wohl sechs Wochen nicht mehr sehen. Und mehr als 2000 Euro Geldstrafe könnte es auch setzen. Der junge Mann war am Dienstag auf dem Ignaz-Rieder-Kai in der Tempo-30-Zone mit 98 km/h unterwegs. Also mehr als dreimal so schnell als erlaubt. Sein Pech: Dort führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen durch.

Insgesamt gab es an diesem Tag in der Stadt Salzburg 17 Anzeigen wegen überhöhter Geschwindigkeit, darunter auch ein Pkw-Lenker mit 93 km/h bei erlaubten 50 in der Innsbrucker Bundesstraße.

Weitere Ergebnisse der Aktion scharf: