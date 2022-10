Salzburg: 18-Jähriger ohne Führerschein verursacht Unfall mit drei Verletzten

Der Rumäne war mit dem Pkw seines Vaters unterwegs.

Am Mittwochabend lenkte ein 18-jähriger Rumäne das Fahrzeug seines Vaters auf der Bessarabierstraße in Fahrtrichtung Messezentrum. Dabei dürfte er aus Unachtsamkeit einen anderen Pkw übersehen haben, der vor ihm an einer roten Ampel hielt. Ungebremst kollidierte der 18-Jährige mit dem Heck des Fahrzeuges. Durch den Aufprall verspürten die drei Insassen des vorderen Pkws starke Nackenschmerzen und wurden vom Roten Kreuz zur Behandlung ins Universitätsklinikum Salzburg gebracht. Der 18-jährige Rumäne blieb hingegen unverletzt. Jedoch stelle sich im Zuge der Unfallaufnahme heraus, dass er keine gültige Lenkberechtigung besitzt. Zudem musst der Pkw seines Vaters aufgrund der starken Beschädigungen abgeschleppt werden, berichtet die Polizei.