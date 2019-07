Salzburg: 20-Jähriger drehte auf Polizeiinspektion durch und verletzte vier Beamte

Junger Syrer attackierte auf der PI Lehen eine Polizistin, bespuckte mehrere Beamte und wehrte sich dann vehement gegen seine Festnahme.

Am Dienstagvormittag rastete ein 20-jähriger Syrer während seiner Vernehmung auf der Polizeiinspektion Salzburg-Lehen aus. Laut Polizeibericht attackierte er eine Beamtin, bespuckte mehrere andere Polizisten und wehrte sich anschließend gegen seine Festnahme - insgesamt wurden vier Beamte verletzt.

Zuvor wurde der 20-Jährige von einer Lokalbesitzerin dabei beobachtet, wie er über das Gartentor ihres Lokals in Salzburg-Mülln kletterte und dort versuchte, einzubrechen.

Bereits am 1. Juli wurde durch einen unbekannten Täter gleicher Statur, Aussehens und Bekleidung in das Lokal eingebrochen. Die Staatsanwaltschaft Salzburg verfügte die Einlieferung des Syrers in die Justizanstalt Salzburg. Gegen ihn wird wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung sowie Einbruchsdiebstahls ermittelt.

Quelle: SN