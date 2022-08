Salzburg: 22-Jähriger entwendete hochpreisigen BMW und verursachte mit diesem zumindest drei Unfälle

Polizisten des Kriminalreferats Salzburg-Stadt konnten nun den Diebstahl eines BMW im Wert von mehr als 100.000 Euro sowie Pkw-Einbrüche klären. Demnach hatte ein polizeibekannter 22-jähriger Österreicher am 5. Juli gegen zwei Uhr Früh in einer Tiefgarage im Stadtgebiet einen unversperrten Pkw in Betrieb genommen, nachdem er den Schlüssel im Auto gefunden hatte.

SN/APA (Archiv/Gindl)/BARBARA GINDL Symbolbild.