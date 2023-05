Salzburg: 23-Jähriger zusammengeschlagen und ausgeraubt

Am frühen Donnerstagmorgen wurde ein 23-jähriger Kosovare Opfer eines Raubes in Salzburg-Herrnau. Der Täter flüchtete.

Der 23-Jährige gibt an, am Donnerstagmorgen von einem Unbekannten zu Boden geschlagen worden zu sein. Der Vorfall ereignete sich in Salzburg-Herrnau. Der Täter habe anschließend mehrere Hundert Euro aus der Geldtasche des Kosovaren gestohlen, meldet die Polizei Salzburg. Der Unbekannte flüchtete mit einem Fahrzeug, eine Fahndung wurde eingeleitet.