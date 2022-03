Salzburg: 25-Jähriger zum zweiten Mal als Drogenlenker gestoppt

Die fast schon tägliche Drogenlenker-Meldung aus Salzburg, diesmal betroffen ist ein 25-jähriger Mann aus der Landeshauptstadt. Und zwar nicht zum ersten Mal.

Bei einer Verkehrskontrolle hielt die Polizei am Mittwoch kurz vor Mitternacht in der Stadt Salzburg einen 25-jährigen Einheimischen an. Die Beamten führten mit dem Pkw-Lenker einen Drogentest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf Cannabis.

Dem Salzburger konnte der Führerschein nicht abgenommen werden, da er diesen bereits wegen Fahrens unter Suchtgifteinfluss im Oktober 2021 verloren hatte. Die Polizei erstattet Anzeige. Wieder einmal...