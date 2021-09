Salzburg: 27-jähriger Amokfahrer erhielt 23 Monate Haft und muss in eine Anstalt

Einschlägig vorbestrafter 27-Jähriger ohne Führerschein hatte der Polizei eine irrwitzige Verfolgungsjagd geliefert und einen Streifenwagen gerammt. Laut Gutachten litt er zur Tatzeit an einer erheblichen Persönlichkeitsstörung.

"Es tut mir alles sehr leid. Ich hab das irgendwie nicht absichtlich getan." - Reuig zeigte sich am Mittwoch auf der Anklagebank am Landesgericht ein 27-jähriger, im Pongau lebender Tiroler, der im März 2021 im Pongau mit dem Auto seiner Lebensgefährtin eine regelrechte Wahnsinnsfahrt hingelegt hatte.

Laut Strafantrag hatte der 27-Jährige, damals längst ohne Schein, von einem anderen Pkw die Kennzeichen entwendet. In der Folge wurde er in Bischofshofen hinterm Steuer des nicht zugelassenen Audi von einer Polizeistreife gesehen. Als diese ihn anhalten wollte, gab er Gas.

Auf der Flucht vor der Polizei in teils halsbrecherischem Tempo gefährdete er durch sehr riskante Fahrweise und Überholmanöver andere Fahrzeuglenker. Auf der Tauernautobahn bretterte er mit bis zu 220 km/h dahin; im Ortsgebiet von Eben beschleunigte er auf 100 km/h, ehe er in Altenmarkt - wenn auch mit geringem Tempo - mit dem Audi in einen quer zur Fahrbahn abgestellten Streifenwagen prallte, in dem ein Polizist saß. In der Folge versuchte der junge Mann zu flüchten und konnte erst nach heftiger Gegenwehr von Polizisten festgenommen werden.

Vor Richterin Ilona Schalwich -Mózes sah sich der Tiroler, verteidigt von RA Oscar Weiß (Kanzlei Puttinger Vogl), mit etlichen Delikten konfrontiert: Widerstand gegen die Staatsgewalt, versuchte Körperverletzung, Gefährdung der körperlichen Sicherheit, Sachbeschädigung, Urkundenunterdrückung. Doch die Staatsanwaltschaft, im mittwöchigen Prozess vertreten von Anklägerin Katharina Dirisamer, forderte für den mehrfach einschlägig vorbestraften Angeklagten nicht nur eine Haftstrafe, sondern auch die gleichzeitige Einweisung in eine Anstalt für zwar zurechnungsfähige, aber geistig höhergradig abnorme Rechtsbrecher. Grund: Die neuropsychiatrische Gutachterin Gabriele Wörgötter attestierte dem Mann eine "kombinierte Persönlichkeitsstörung": Er sei zur Tatzeit wohl zurechnungsfähig gewesen und damit schuldfähig; allerdings sei seine Persönlichkeit als höhergradig abnorm anzusehen. "Der Angeklagte hat schon in der Vergangenheit ähnliche Delikte verübt und wurde dafür auch verurteilt. Er hat zu mir gesagt, wenn er den Führerschein nicht zurückbekommt, steigt er wieder ins Auto", so Wörgötter. Eine Einweisung mit inkludierender psychiatrischer Behandlung parallel zur Haftstrafe sei daher zweifellos nötig.

Die Richterin verurteilte den Tiroler - er ist Rückfallstäter und saß bis Jänner 2021 noch im Gefängnis - zu 18 Monaten Haft; weiters widerrief sie eine dem Angeklagten im Zusammenhang mit einer früheren Verurteilung gewährte bedingte Entlassung im Ausmaß von vier Monaten und 21 Tagen. Gesamt erhielt er somit knapp 23 Monate Haft, die er zudem in einer Anstalt zu verbüßen hat. Rechtskräftig.