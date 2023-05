Dem Rumänen werden insgesamt drei Diebstähle zur Last gelegt. Es saß deswegen auch bereits in Haft.

Am Mittwochabend wurde ein 29-Jähriger bei einem Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in der Stadt Salzburg erwischt. Der Mann habe sechs Whiskeyflaschen entwenden wollen.

Der Rumäne dürfte bei der Polizei kein Unbekannter sein: Der Mann saß bereits Anfang April in Haft - ebenfalls wegen Diebstahls. Nach weiteren Ermittlungen werden ihm nun noch zwei Diebstähle zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme an. Der Mann sitzt wieder in Haft.