Salzburg: 33-Jähriger bei Nachbarschaftsstreit mit Messer verletzt

Eine blutige Auseinandersetzung zwischen zwei Nachbarn hat sich am Donnerstagnachmittag in Salzburg-Schallmoos ereignet.

Der Vorfall ereignete sich in der Wildenhofstraße. Dort sollen laut ersten Informationen der Polizei ein 33-jähriger Iraner und ein 49-jähriger Österreicher in Streit geraten sein. Der Österreicher soll den Iraner dabei mit einem Messer an der Hand verletzt haben. Danach sei der Mann geflüchtet, nach kurzer Fahndung jedoch festgenommen worden, hieß es bei der Polizei.

Über die Hintergründe ds Streits war zunächst nichts bekannt.