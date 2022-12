Salzburg: 33-jähriger Mann soll Tankstelle und danach eine Bank überfallen haben

Tennengauer sitzt seit zwei Monaten in Untersuchungshaft und schweigt. Doch an beiden Tatorten fand die Polizei seine DNA-Spuren.

Die Salzburger Polizei hat nach eigenen Angaben den Raubüberfall auf die Eni-Tankstelle im Stadtteil Schallmoos aufgeklärt. Dieser Coup ereignete sich am 28. September und soll von einem 33-jährigen Tennengauer verübt worden sein. Dieser Mann ist auch dringend tatverdächtig am 10. Oktober die Volksbank in der Saint-Julien-Straße überfallen zu haben. Der 33-Jährige wurde am 13. Oktober von der Polizei festgenommen. Die Spurenauswertung vom Raub auf die Tankstelle habe nun eine DNA-Übereinstimmung mit dem Beschuldigten ergeben, hieß es. Der Mann befindet sich in U-Haft und verweigert die Aussage zu beiden Raubüberfällen.