Salzburg: 59-Jähriger verschaffte sich rund 500.000 Missbrauchsbilder von Kindern - Einweisung in Anstalt

Jahrelang - konkret vom Februar 2017 bis zum Jänner 2022 - hatte sich ein Frühpensionist Bilder und Videos verschafft, die Kinder und Minderjährige, Buben wie Mädchen, bei Missbrauchshandlungen zeigen. Laut Anklage waren es insgesamt rund eine halbe Million derartiger Darstellungen. Gezielt hatte der gebürtige Oberösterreicher demnach im Internet bzw. in einschlägigen Foren unter Pseudonymen wie "Pädophiler" oder "diskreter Pädo" nach kinderpornografischem Material gesucht und es sich abgespeichert.

Am Freitag wurde der unbescholtene Frühpensionist - er hatte sich in dem bereits im Juni 2022 am Landesgericht eröffneten Prozess geständig gezeigt - wegen des Delikts der "pornografischen Darstellungen Minderjähriger" (Paragraf 207a Strafgesetzbuch) zu neun bedingter Haft verurteilt. Weil der Angeklagte aber laut Gutachten eine ungünstige Gefährlichkeitsprognose aufweise und die Wahrscheinlichkeit hoch sei, dass er in Freiheit erneut ähnliche Taten begehe, ordnete Richterin Martina Kocher seine unbefristete Unterbringung in einer Anstalt für zurechnungsfähige, aber höhergradig geistig abnorme Rechtsbrecher an. Die Richterin in der Urteilsbegründung zum Angeklagten: "Laut dem Gutachten der neuropsychiatrischen Sachverständigen (Gabriele Wörgötter, Anm.) ist bei Ihnen eine Psychotherapie in einer geschlossenen Einrichtung unausweichlich. Eine bedingte Einweisung kommt aus derzeitiger Sicht nicht in Frage."

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Sowohl der Verteidiger des Angeklagten als auch Staatsanwältin Sandra Wimmer - sie hatte neben der Anstaltseinweisung auch eine teilbedingte Haftstrafe gefordert - gaben keine Erklärung ab.

Beim Prozessauftakt im Juni 2022 hatte der 59-jährige Angeklagte unter anderem betont, dass er in seinem Leben selbst Missbrauch erfahren habe und an Depressionen leide. Damals meinte er zum Herunterladen der Flut an einschlägigen Bildern: "Wenn ich in ein Loch falle, kommt es zu solchen Taten. Das versteht keiner."Nach der damaligen Verhandlung hatte die Richterin vom Amts wegen ein neuropsychiatrisches Gutachten einholen lassen.

Angelastet wurde dem Angeklagten auch, er habe von einem 2013 geborenen Mädchen auf einem Spielplatz einschlägige Fotos gemacht; von diesem Vorwurf wurde er aber freigesprochen: "Diese Fotos sind keine kinderpornografischen Darstellungen im Sinne des Tatbestands. Sie zeigen keinen - nackten - Intimbereich, wurden auch nicht verändert oder gezoomt", so die Richterin.