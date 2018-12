Salzburg: 62-jähriger Randalierer griff Polizisten an

Chronik Salzburg: Mindestens vier Einbrüche am Heiligen Abend Gleich zu mehreren Einbruchs-Tatorten haben am Heiligen Abend Polizisten in Stadt und Land Salzburg ausrücken müssen. So kam es in der Kendlerstraße im Salzburger Stadtteil Maxglan gleich zu einer kleinen …

Chronik Salzburg-Maxglan: Zehn Menschen nach Wohnungsbrand im Spital Gleich acht Menschen musste das Rote Kreuz in der Nacht auf Montag nach einem Wohnungsbrand in der Innsbrucker Bundesstraße (Salzburg-Maxglan) mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus bringen. …