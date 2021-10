Salzburg: Acht neue Stolpersteine für die Opfer der NS-Zeit

Neben dem heutigen Bezirksgericht findet man nun weitere Biografien von acht ermordeten Frauen.

Beim Bezirksgericht, das während der NS-Zeit das Polizeigefängnis war, wurden am Montag acht Stolpersteine mit kurzen Biografien von den in Konzentrationslagern ermordeten Frauen verlegt. Das Gebäude war zurzeit der NS-Herrschaft ein zentraler Ort des Terrors. Über 9000 Menschen wurden während der Jahre 1938 bis 1945 dort inhaftiert und zur Zwangsarbeit oder Vernichtung in ein Konzentrationslager überstellt.

Über 100 Frauen wurden von Salzburg aus ins KZ deportiert

Die Gestapo Salzburg ließ unter anderem über 100 Frauen ausländischer ...