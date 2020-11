Salzburg AG baut neue Wasserleitung für das Hotel Schafbergspitze hoch über dem Wolfgangsee

Eine krisensichere Trinkwasserversorgung für ein Hotel auf 1783 Metern Seehöhe. Das ist der Auftrag für die Bauarbeiter, die derzeit auf dem Schafberg an der Grenze zwischen Oberösterreich und Salzburg im Einsatz sind. Die 2000 Meter lange Leitung soll nicht nur Wind und Wetter trotzen. Sie soll auch lawinensicher sein.

Seit August arbeitet die Salzburg AG an einer neuen Trinkwasserversorgung für das Hotel Schafbergspitze (1783 Meter). Am Wochenende waren auch Hubschrauber im Einsatz. Es galt Leitungen in den Steilhängen fest zu betonieren. In Summe ist die Wasserleitung auf den Schafberg rund 2000 Meter lang. "Wir investieren kräftig, um für die nächste Saison gerüstet zu sein", sagt Geschäftsführerin Daniela Kinz von der Salzburg AG Tourismus Management GmbH. Die Kosten werden auf rund eine Mill. Euro veranschlagt. Die Bauarbeiten sollen im Frühjahr ...