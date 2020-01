Salzburg AG gräbt im Festspielbezirk um

Strom- Wasser- Gas- und Fernwärmeleitungen werden vom Herbert-von-Karajanplatz bis zum Universitätsplatz erneuert. In den Osterfestspielen macht die Baustelle Pause. Im Andräviertel lässt die Stadt zwei Jahre lang graben.

Die Salzburg AG erneuert ab Februar ihr Leitungsnetz in der Salzburger Innenstadt. Bis zum 20. Juni sollen vom Herbert-von-Karajanplatz bis zum Universitätsplatz gearbeitet werden. Die Salzburg AG erneuert das Hauptwassernetz und die Fernwärmeleitung, zudem wird das Internet-Breitbandnetz ausgebaut. Während der Osterfestspiele (04. April - 13. April) ist eine baufreie Phase angesetzt. Alle Geschäfte und Häuser in den betroffenen Bauabschnitten sollen über Gehwege erreichbar sein und auch für Lieferanten ist die Zufahrt gegeben, vermeldet die Salzburg AG in einer Aussendung.

Grünmarkt soll uneingeschränkt weiter laufen

Der Grünmarkt soll während der gesamten Bauzeit unter der Woche und am Samstag wie gewohnt am Universitätsplatz stattfinden. Das Marktgebiet ist am Samstag im Bereich des Max-Reinhardt-Platzes erweitert. Jeden letzten Donnerstag im Monat veranstaltet die Salzburg AG ein Baustellencafé. Zwischen 15.00 und 16.00 Uhr können Interessierte im Café Berghaus, Universitätsplatz 6, Fragen rund um die Baustelle stellen.

Zwei Jahre Großbaustelle im Andräviertel

Auch die Stadt Salzburg hat ab dem Frühjahr Grabungsarbeiten in der Innenstadt geplant. Das Andräviertel rund um die Franz-Josef-Straße und die Faberstraße wird ab März für zwei Jahre zur Großbaustelle. Kanal und Leitungen müssen ausgetauscht werden. Die Kanäle in diesem Gebiet stammen aus dem Jahr 1875, sind also schon beinahe 150 Jahre alt. 1056 Laufmeter Kanal werden um 3,8 Millionen Euro erneuert. Im März starten die Arbeiten in der Faberstraße zwischen Humboldtstraße und Auerspergstraße sowie in der Auerspergstraße zwischen Faber- und Stelzhamerstraße. Von April bis Juli ist die Franz-Josef-Straße bis zur Ecke Haydnstraße an der Reihe. Auch in der Sterneckstraße (bis zur Vogelweiderstraße) wird gebaut. Einzelne Straßenzüge wie die Rupertgasse oder die Lasserstraße sind 2021 und 2022 an der Reihe. Was den Verkehr betreffe, so solle es keine großen Beeinträchtigungen geben, sagt die Baustadträtin. "Der Auftrag ist, so schonend wie möglich mit dem Verkehr umzugehen und die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten."

In der Riedenburg wird von Februar bis Mai gegraben

Schwieriger als die Kanalbaustelle im Andräviertel dürfte der zweite Abschnitt zur Erneuerung von Kanal-, Wasser- und Gasleitungen in der Riedenburg werden. Hierzu werden die Anrainer am 21. Jänner um 18 Uhr informiert. Gebaut wird von Februar bis Mai zwischen Moosstraße und Bayernstraße, anschließend von der Bayernstraße bis zur Späthgasse und ab September bis zur Maxglaner Hauptstraße. Um die Bauzeit möglichst kurz zu halten, ist eine Sperre der Neutorstraße nötig. Gesperrt wird von Juli bis September auch die Leopoldskronstraße zwischen Sinnhub- und Nußdorferstraße. Die Salzburg AG saniert hier Gas- und Wasserleitungen.

Hier gibt es eine Übersicht über die Baustellen in der Stadt im laufenden Jahr.

Quelle: SN