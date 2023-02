Salzburg AG hatte mit großflächigem Internetausfall zu kämpfen

Donnerstagabend kam es zu einer Störung im gesamten Versorgungsgebiet. Rund 120.000 Kundinnen und Kunden waren betroffen.

Gegen 20 Uhr kam es am Donnerstag zu einer Störung des CableLink-Internets im gesamten Versorgungsgebiet von Salzburg. Dadurch sei der Internetservice für rund 120.000 Kundinnen und Kunden stark beeinträchtigt gewesen, heißt es Freitagmorgen von der Salzburg AG. Die Techniker hätten die Störung aber um 22.15 Uhr beheben können. Auch der Grund für den Ausfall ist mittlerweile geklärt. Ein technisches Gebrechen am DNS-Service sei Schuld gewesen. DNS sei verantwortlich für die Namensauflösung im Internet und wandle Domainnamen in IP-Adressen um.