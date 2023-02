Salzburg AG warnt vor betrügerischen Emails

Auch Kundinnen und Kunden der Salzburg AG sind derzeit ins Visier von Onlinebetrügern geraten. Der Energieversorger hat deshalb eine entsprechende Warnung veröffentlicht.

Aktuell versenden Betrüger Emails mit der Bestätigung eines Zahlungseingangs an Kund*innen des Unternehmens. Derartige Emails werden von der Salzburg AG nicht verschickt. Das betonte das Unternehmen in einer Mitteilung am Mittwoch.

Die Salzburg AG bittet darum diese Emails nicht zu öffnen und sofort zu löschen.

Persönliche Daten wie Anschrift, Name und vor allem Zahlungsdaten werden nie per E-Mail abgefragt. Auch bei eingehenden Anrufen sollen keine privaten Daten bekannt geben. Eine Abfrage von Daten erfolge nur durch die Mitarbeiter*innen im Kundenservice wenn die Kund*innen dort selber anrufen.

Tipps zum Erkennen von Phishing-Mails

Die Salzburg AG bittet darum den Text und auch den Absender genau zu prüfen. Oft handelt es sich dabei um keine offizielle Email-Adresse des Unternehmens und Schreibweisen von Namen, Produkten und Servicestellen weichen vom tatsächlichen Laut ab.

Die Salzburg AG bitte auch um besondere Vorsicht, wenn sich im Mail ein Anhang oder Link befindet. Sollten Zweifel bestehen, bitte derartige Anhänge nicht öffnen, Links nicht anklicken und das Mail sofort löschen.

Auch persönliche Daten sollen unter keinen Umständen bekannt gegeben werden Beim Zweifel an der Echtheit einer Email können sich betroffene Kund*innen auch an das offizielle Kundenservice der Salzburg AG unter 0800 660 660 wenden.