Salzburg Aigen: Mopedlenker verhakten sich ineinander - drei Verletzte

Insgesamt drei Verletzte hat es am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Aigner Straße in Salzburg gegeben: Zwei Mopedlenker hatten sich ineinander verhakt.

Der Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben am Sonntag kurz vor 20 Uhr in der Aigner Straße in der Stadt Salzburg. Ein 16-jähriger Mopedlenker aus Grödig und ein 15-jähriger Mopedlenker aus Salzburg fuhren mit ihren Zweirädern stadtauswärts nebeneinander. Dabei verhakten sich die Lenkstangen ineinander und beide kamen zu Sturz.

Während die zwei Lenker mit Abschürfungen nur leicht verletzt wurden, erlitt der 15-jährige Sozius (ebenfalls aus Grödig) des 16-jährigen Lenkers Handverletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz ins UKH gebracht.

Beide Alkotest verliefen negativ. Die Berufsfeuerwehr musste zur Reinigung der durch Motoröl verunreinigten Straße ausrücken.