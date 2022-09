Salzburg: Alkolenker mit defektem Auto unterwegs - Frau bei Unfall verletzt

Er war betrunken, er lenkte ein defektes Auto und dann kam es zu einem Frontalzusammenstoß - in Salzburg-Itzling hat sich am späten Sonntagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Dieser ereignetes sich laut Polizeibericht um 20:20 Uhr in der Ziegeleistraße. Dort war ein 29-jähriger Kroate mit seinem Pkw in Richtung stadtauswärts unterwegs. Nach der Eisenbahnunterführung kam der Lenker nach der Kurve mit seinem Pkw zu weit nach links. In der Folge prallte der Wagen frontal gegen das Auto einer stadteinwärts fahrenden 28-jährigen Salzburgerin.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes, wurde der Pkw der Frau in die Einfahrt zur Scherenbrandtnerhofstraße katapultiert. Der Wagen des Mannes wurde nach rechts geschleudert und prallte gegen die dortige Steinmauer.

Durch den Unfall erlitt die Frau Verletzungen unbestimmten Grades, sie kam nach der Erstversorgung in das Uniklinikum Salzburg. Der Kroate gab laut Polizeibericht an, unverletzt zu sein. Der Alkomattest bei ihm ergab jedoch 0,86 mg/l - das entspricht 1,72 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.

Damit nicht genug: Am Pkw des Kroaten wurde ein schwerer Mangel mit Gefahr im Verzug festgestellt. Folglich wurden Kennzeichen und Zulassungsschein ebenfalls abgenommen. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden beide mussten abgeschleppt werden.

Durch die Berufsfeuerwehr Salzburg wurden die ausgetretenen Betriebsmittel gebunden und die Fahrbahn gereinigt