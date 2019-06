Salzburg: Altstadt-Shuttle soll Verkehr in der Innenstadt beruhigen

Von dem Park-and-Ride-Parkplatz bei der Messe fährt ab Montag ein Bus direkt in die Altstadt: Die Linie 18 soll verhindern, dass es an Regentagen in der Stadt staut. Allerdings fährt der Bus nur von 9 bis 18.30 Uhr.

SN/tsg Die Besucher können kostenlos beim P&R der Messe parken.