Salzburg: Angeblicher Investor betrog Unternehmer um 400.000 Euro

Einen schweren Betrugsfall meldete die Polizeidirektion Salzburg Freitagfrüh.

Eine 47-jährige Deutsche sowie ein 54-jähriger Salzburger wurden gemeinsam Opfer eines schweren Betruges. Die beiden Firmenbesitzer wurden via E-Mail von einem bislang unbekannten Täter kontaktiert. Dieser gab an, einen Investor vorweisen zu können, der rund 4,5 Millionen Euro in das Technologie-Start-up der beiden stecken wolle. Es kam zu einem Treffen mit dem vermeintlichen Vermittler, der für seine Leistung eine Provision in der Höhe von 400.000 Euro - ausbezahlt in Kryptowährung - forderte.

Die zwei Geschädigten ließen in der Folge die Verträge aufsetzen, die auch von beiden Seiten unterschrieben wurden. Die Provision überwiesen sie auf eine Plattform zum Tausch von Kryptowährungen, allerdings wurde die Vermittlungsgebühr kurze Zeit später widerrechtlich abgezogen. Nachdem die Überweisung der 4,5 Millionen Euro nicht erfolgte, erstatteten die Firmenbesitzer Anzeige. Die Polizei ermittelt.

Eine Personenbeschreibung der Kontaktperson liegt derzeit nicht vor.