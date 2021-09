Salzburg: Angeklagter in IS-Terrorprozess wurde einst brutal niedergestochen

Ein 25-jähriger Flachgauer mit Migrationshintergrund muss sich kommenden Mittwoch am Landesgericht wegen des Verbrechens der "terroristischen Vereinigung" vor einem Schöffensenat verantworten. Laut Anklage hatte sich der junge Mann bereits 2014 als damals erst 18-Jähriger mit zwei Bekannten - einer ist bereits verstorben, einer wird gesondert verfolgt - an der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) beteiligt bzw. sich dem IS als Kämpfer anschließen wollen.

Konkret soll der Angeklagte aus dem Flachgau im Februar 2014 mit den Freunden Spenden in einer ...