Salzburg: Arbeiter berührte Stromkabel bei Grabungen in Altstadt und starb

Zu einem tödlichen Arbeitsunfall ist es am Montag in der Salzburger Altstadt gekommen. Ein Arbeiter hatte ein Erdstromkabel berührt und dabei einen tödlichen Stromschlag erlitten.

Bei Grabungsarbeiten in der Altstadt von Salzburg stieß ein Bautrupp auf ein nicht im Lageplan verzeichnetes Erdstromkabel. Die Baggerschaufel beschädigte dabei dessen Isolierung.

Ein Bauarbeiter begab sich sodann in den zuvor ausgehobenen Grabungsabschnitt und verständigte durch Zurufen seinen Vorgesetzten. Trotz der offensichtlichen beschädigten Isolierung am Erdkabel, griff der Bauarbeiter nach dem Kabel und gelangte so in den Stromkreis.

Die Kollegen konnten dem Mann zunächst nicht helfen, denn das kabel stand ja weiterhin unter Strom. Wegen der großen Gefahr wurde der Bereich weiträumig abgesperrt und der Verkehr umgeleitet. Erst nach Eintreffen der Berufsfeuerwehr und Mitarbeiter der Salzburg AG konnte der Verunfallte mittels Stromhandschuhen aus der Grube geborgen werden.

Der Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod des Bauarbeiters feststellen.