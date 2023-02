Salzburg: Arbeiter zog jungen Kollegen aus 600-Volt-Stromkreis

Durch einen Stromschlag ist in der Nacht auf Dienstag ein 23-jähriger Arbeiter in der Elisabeth-Vorstadt in Salzburg verletzt worden. Ein beherzter Kollege konnte den Mann aus dem Stromkreis ziehen.

BILD: SN/ROTES KREUZ SALZBURG Symbolbild.

Der Vorfall passierte laut Polizei am Dienstag um 02:23 Uhr in einem Technikraum der Salzburg AG. Dabei gelangte ein 23-jähriger Arbeiter im Zuge von Wartungsarbeiten an den Steckschaltern von O-Bus-Leitungen in den 600 Volt Stromkreis. Der Mann konnte von einem zweiten Arbeiter mit Hilfe einer Rettungsstange und erheblicher Kraftanwendung aus dem Stromkreis gerissen werden. Nach erfolgter Erstversorgung durch den Notarzt vor Ort wurde der 23-jährige Österreicher in das Uniklinikum Salzburg eingeliefert