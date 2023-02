Salzburg: Arbeiter zog jungen Kollegen mit Rettungsstange aus 600-Volt-Stromkreis

Durch einen Stromschlag ist in der Nacht auf Dienstag ein 23-jähriger Arbeiter in der Elisabeth-Vorstadt in Salzburg verletzt worden. Ein beherzter Kollege konnte den Mann aus dem Stromkreis ziehen.

So sieht eine bei der Salzburg AG in Verwendung befindliche Rettungsstange aus.

Dramatische Szenen haben sich am Dienstag kurz nach 2:20 Uhr in einer Werkstatt der Salzburg AG an der August-Gruber-Straße in der Elisabeth-Vorstadt ereignet: In einem Technikraum geriet ein 23-jähriger Arbeiter bei Wartungsarbeiten an den Steckschaltern von O-Bus-Leitungen in einen 600-Volt-Stromkreis.

Ein beherzter Kollege erfasste sofort den Ernst der Lage. Der Mann schnappte sich eine sogenannte Rettungsstange und zog unter großer Kraftanstrengung den 23-Jährigen aus dem Stromkreis. Die Rettungsstange ist in diesem Fall ein stromisolierter länglicher Stab mit gebogenen Enden. Diese können in dem am Boden liegenden Menschen eingehakt werden, um diesen aus einer Gefahrenzone zu bergen.

Das klingt einfach, die Anwendung kann aber - vor allem in einer Stresssituation - auch kompliziert werden. Doch die Bergung des 23-Jährigen gelang.

Nach der notärztlichen Erstversorgung brachte das Rote Kreuz den jungen Mann in das Uniklinikum Salzburg. Er dürfte insgesamt Glück im Unglück gehabt haben. Der 23-Jährige befand sich am Nachmittag auf der internistischen Intensivstation zur Beobachtung. Laut SALK war der Mann aber stabil und ansprechbar: "Wenn die EKG-Überwachung keine Auffälligkeiten ergibt, kommt der Patient nach 24 Stunden auf die Normalstation."