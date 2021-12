Salzburg: Auffahrunfall mit Sommerreifen auf Schneefahrbahn - junge Frau verletzt

Eine 20-jährige Frau hat am frühen Donnerstagnachmittag bei einem Auffahrunfall in der Strubergasse in der Stadt Salzburg Verletzungen erlitten.

Der Auffahrunfal ereignete sich laut Polizeibericht kurz nach 13 Uhr in der Stadt Salzburg. Ein 31-jähriger Autofahrer aus Salzburg hatte seinen Pkw in der Strubergasse vor einer roten Ampel zum Stillstand gebracht, eine 20-jährige Pongauerin hinter ihm mit ihrem Auto ebenso. Ein 43-jähriger Mann aus Salzburg, der auf seinem Auto Sommerreifen montiert hatte, konnte sein Fahrzeug auf der schneebedeckten Straße nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Auto der Pongauerin auf. Die Frau wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung ins UKH Salzburg gebracht. Die beiden Männer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Alle Alkotests verliefen negativ.