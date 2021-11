Salzburg: Aus Eifersucht angekündigte Bluttat endete in Drama

Ein 40-jähriger Spitalsangestellter kündigte an, einen Arzt zu töten, ehe er im Parkhaus des Landeskrankenhauses Salzburg aus dem 4. Stock sprang.

Die Polizei ermittelt aktuell in einem tragischen wie ungewöhnlichen Kriminalfall gegen einen 40-jährigen Spitalsangestellten wegen versuchten Mordes. Laut Polizeiaussendung hatte der 40-Jährige am vergangenen Freitag, 26. November, einer Frau gegenüber angekündigt, einen Arzt des Salzburger Landeskrankenhauses "aus persönlichen Eifersuchtsgründen" umbringen zu wollen; anschließend, so sagte er weiters zur Frau, wolle er Selbstmord begehen.

Nachdem die Frau die Polizei alarmiert hatte, entdeckte eine Streife im Parkhaus des LKH das Auto und den darin befindlichen 40-Jährigen. Als der Mann die Polizisten wahrnahm, sprang er umgehend aus dem Auto und stürzte sich im 4. Stock des Parkhauses über die Brüstung des Geländers. Der Schwerverletzte wurde notärztlich versorgt. Er hatte tatsächlich zwei Messer bei sich - diese wurden sichergestellt. In einem später von Polizisten gefundenen Schreiben hatte der 40-Jährige seine Mord- und Selbstmordabsichten ebenfalls erklärt. Laut Polizeipressestelle ist der Schwerverletzte derzeit nicht vernehmungsfähig. Die Staatsanwaltschaft Salzburg führt Ermittlungen gegen ihn wegen Verdachts des versuchten Mordes.