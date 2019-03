Salzburg: Autofahrerin (61) wollte Polizei mit Laserblocker überlisten - Anzeige

Mit Überforderung allein sei der dramatische Fall nicht zu erklären, sagt die Politik. Neue Konzepte in der Pflege werden erarbeitet. Ein Vorfall, bei dem eine Frau ihren betagten Großvater in einem …

Wahl 2019

Entgegen so mancher Prophezeiung sind Auingers Tage als Vizebürgermeister nicht gezählt. Auch Anja Hagenauer bleibt in der Regierung. In der SPÖ ist nun aber Ursachenforschung angesagt. Eine zentrale Regel in …