Salzburg: Autoraser auf dem Heimweg von Fast-Food-Lokal von Polizei gestoppt

Ein 29-jähriger Salzburger hat am Faschingsdienstag die ohnehin lange Liste der Autoraser-Ausreden um eine weitere Aussage ergänzt.

Salzburgs Polizei hatte es am Faschingsdienstag mit zahlreichen Verkehrssündern zu tun. Mit einer "kuriosen Ausrede" (Polizeibericht) fiel dabei ein Pkw-Lenker auf der Westautobahn im Bereich Salzburg Mitte auf. Der 29-jährige Salzburger war mit seinem Auto bei erlaubten 80 km/h mit Tempo 158 unterwegs - also beinahe doppelt so schnell wie gestattet. Der Mann gab nach der Anhaltung durch die Polizei an, seinem an Diabetes leidenden Bruder eine Mahlzeit aus der Filiale einer Fast-Food-Kette besorgt zu haben, weil dieser dringend etwas zu essen brauche. Der Lenker wird angezeigt und muss mit einem Führerscheinentzugsverfahren rechnen.

Die weiteren Vorfälle: