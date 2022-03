Salzburg: Baggerfahrer fand bei Grabungen in Salzach einen Tresor

Bei Grabungen im Flussbett der Salzach in der Stadt Salzburg hat ein Baggerfahrer Mitte Februar einen Tresor entdeckt. Die Herkunft des Safes ist rätselhaft.

Wie die "Kronen Zeitung" am Donnerstag berichtete, war beim Ausleeren der Schaufel am Ufer ein Geldschrank zum Vorschein gekommen, der beim Abladen aufsprang. Gefüllt war er mit Schmuck, Uhren und Schlüsseln. Wie lange der kleine Tresor im Fluss lag, ist unbekannt. Der Ermittlungen zum Besitzer brachten bisher kein konkretes Ergebnis und laufen noch.

Der Baggerfahrer und seine Kollegen haben nach dem Fund sofort die Polizei gerufen, die den Fall aufgenommen hat. Die Suche nach der Herkunft des Tresors gestaltet sich aber schwierig. "Der Zimmertresor konnte bisher keiner Tat zugeordnet werden. Es ist offenbar nie ein Diebstahl oder Einbruch angezeigt worden", bestätigte Polizeisprecherin Nina Laubichler der APA.

Ein "Schatz" mit geringem Wert

Den Wert des Inhalts schätzen die Ermittler als gering ein. Es sei aber möglich, dass die Täter Bargeld gefunden und entnommen haben und den Tresor im Anschluss samt den wenig wertvollen Stücken in der Salzach entsorgten. Aufgrund der gefundenen Schlüssel gebe es eine Spur zu einem möglichen Besitzer, die Person hält sich laut Laubichler aber derzeit nicht in Österreich auf.

In der Landeshauptstadt laufen für den Hochwasserschutz seit Wochen Baggerarbeiten in der Salzach. Das Hochwasser vom Sommer 2021 hat viel Geröll und Geschiebe im Flussbett abgelagert, das derzeit umgelagert wird. Eine tiefere Rinne in der Flussmitte soll höhere Fließgeschwindigkeiten erlauben und so mehr Geschiebe abtransportieren.

Die Baggerarbeiten brachten bislang aber nicht nur den rätselhaften Panzerschrank ans Tageslicht. Das Sommerhochwasser des Vorjahres dürfte unter anderem aus dem Raum Hallein auch etliche Fahrräder mitgerissen haben. Teile dieser Drahtesel kommen nun ebenso im Geröll zum Vorschein wie Kabel, Rohre, Seile und anderer Hausrat.