Die Bauarbeiten am Bürgerspitalplatz und in der Münzgasse schreiten zügig voran. Am Donnerstag begannen bereits die Asphaltierungsarbeiten.

"Wir sind vor der Zeit. Wie es jetzt aussieht, sind wir am Samstag fertig", sagt Michael Handl, Leiter des städtischen Straßen- und Brückenamts . Ob der Abschnitt bereits am Sonntag wieder für den Durchzugsverkehr freigegeben wird, ist aber noch unklar. Derzeit müssen Fahrzeuge noch über den Müllner Hügel ausweichen. Quelle: SN