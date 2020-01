Salzburg baut das Sportzentrum Nord aus

Die Stadt investiert in den kommenden Jahren 3,5 Mill. Euro.

In den nächsten Jahren werden an die 3,5 Millionen Euro in den Ausbau des Sportzentrums Nord im Salzburger Stadtteil Liefering investiert und verbaut. Das ist die größte Investition in die sportliche Infrastruktur in den vergangenen Jahren.

Es gibt allgemeine Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen wie die Erneuerung der Elektrik und Beleuchtung sowie eine durchdachte, neue Wegführung durchs Gelände. Zudem werden die zentralen Sportflächen wie die Leichtathletik-Anlage und die drei Fußballplätze auf modernen Standard gebracht. Neu hinzu kommen eine Sandfläche für Beachvolleyball und -soccer. "Fun und Action kommen beim Motorik-Park, im Boulderbereich und der Slackline-Area nicht zu kurz", so die Stadt in einer Aussendung. Die Stockschützen-Anlage wird mit dem dazugehörigen Gebäude neugestaltet. Hinzu kommt noch eine Multifunktions-Sportfläche für Ballsportarten. Das für den Betrieb der gesamten Sportanlage notwendige Betriebsgebäude (Garagen, Werkstätten, Lagerräume,) wird mit einem extensiv begrünten Dach errichtet.

Völlig ist das offene Nutzungskonzept, das den Arbeitstitel "Wir leben den Sport" trägt. Damit garantiert die Stadt, dass alle die wollen, die Sportflächen zu den Öffnungszeiten nutzen können.

Quelle: SN