Zur Unterstützung der Polizei setzen andere Städte auf Ordnungswachen. In Salzburg scheint das Modell nun ebenfalls Formen anzunehmen.

In der steirischen Landeshauptstadt Graz unterstützt seit 2007 eine 47-köpfige Ordnungswache die Polizei. Neben der Präsenz in Parks und Grünanlagen fallen etwa Alkoholverbotszonen oder die Bettelei in ihr Einsatzgebiet. "Das System hat sich bewährt", sagt Wolfgang Hübel, Leiter des Sicherheitsmanagements ...