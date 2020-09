Salzburg bekommt 3-D-Modell

Nun ist es fix: In Salzburg wird ein Bronze-Modell im Maßstab 1:700 aufgestellt, das den Stadtkern abbildet. Die Umsetzung übernehmen zwei deutsche Künstler. Der Standort ist allerdings noch offen.

Gut Ding braucht in Salzburg bekanntlich Weile. Im August 2016 berichteten die Stadt Nachrichten das erste Mal über die Bestrebungen, in Salzburg ein 3-D-Modell der Altstadt aufzustellen. Die damalige Gemeinderätin und heutige Landtagsabgeordnete Karin Dollinger (SPÖ) ist bei einem Besuch im bayerischen Memmingen auf ein Modell des dortigen Stadtkerns gestoßen. Detailgetreu wurden Häuser und Straßen in Bronze nachgebaut, damit vor allem sehbehinderte und blinde Menschen die unmittelbare Umgebung ertasten können.

Mit der Unterstützung des Sozialausschusses, des Behindertenbeirats und ...