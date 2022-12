Salzburg bekommt einen neuen Bildungscampus

Im Herbst 2023 beginnen beim erzbischöflichen Borromäum in Salzburg die Bauarbeiten für die neue Kindergartenschule. Der Neubau wird um 12 Mill. Euro teurer als geplant. Ungewiss ist weiterhin die Zukunft der Volksschule an der Schwarzstraße.

Die Schulsemester in der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) an der Schwarzstraße in Salzburg sind gezählt. Ab Herbst 2025 werden die Schülerinnen und Schüler in einem Neubau auf dem Areal des erzbischöflichen Privatgymnasiums Borromäum unterrichtet. Der Neubau ist nötig, weil die Franziskanerinnen von Vöcklabruck ihre Ordensniederlassung in der Schwarzstraße sowie die Trägerschaft für die BAfEP und für die Volksschule aufgeben. Künftig wird die Erzdiözese auch die BAfEP führen.

"Wir reichen diese Woche die Projektpläne ein", kündigte am Mittwoch Finanzkammerdirektor ...