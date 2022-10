Salzburg: Berufsfeuerwehr nach Austritt von 8500 Litern Salpetersäure bei SalzburgMilch im Einsatz

Zu einem Gefahrguteinsatz sind Kräfte der Salzburger Berufsfeuerwehr am Mittwoch gegen 12 Uhr ausgerückt. Bei der SalzburgMilch in Itzling war bei einem Lkw Säure ausgetreten - und das nicht zu knapp. Dank Sicherheitsvorkehrungen verlief der Vorfall glimpflich.

Laut Branddirektor Reinhold Ortler handelt es sich bei der Flüssigkeit um 55-prozentige Salpetersäure. 200 Liter davon seien bei einem Entleerungsvorgang beim Lkw im Innenhof der Firma ausgetreten.

In dem in den Nachtstunden veröffentlichten Polizeibericht heißt es: "Am 12.10.2022, kurz vor 12 Uhr kam es am Salzburger Milchhof beim Entleeren des Ladetanks eines Sattelanhängers zum Austritt von zirka 8.500 Litern Salpetersäure. Ein Großteil der Säure wurde sofort im Auffangbecken und Retentionsbecken unterhalb der Verladerampe aufgefangen. Lediglich 200 Liter verteilten sich im Innenhof des Betriebsgeländes."

Das Unternehmen selbst schilderte den Vorfall auf seiner Internetseite so: "Bei der Chemikalienanlieferung durch einen Lkw eines externen Lieferanten löste sich ein Schlauch, in dessen Folge es zu einem Säureaustritt kam."

Die Berufsfeuerwehr rückte mit 26 Mann (acht Fahrzeuge) zum Gefahrguteinsatz aus. Ortler: "Es gab keine verletzten Personen, auch für die unmittelbare Umgebung besteht keine Gefahr." Die Feuerwehr konnte die ausgetretenen Säure binden sowie verhindern, dass diese unmittelbar in das Kanalisationssystem gelangte. Für die eingesetzten Kräfte galt Schutzstufe III - also säurefeste Ganzkörperanzüge mit Atemschutz. Um gefahrlos in die Wache wieder einrücken zu können, wird die Feuerwehr Selbstdekontamination durchführen. Das heißt: Die verwendeten Anzüge werden an Ort und Stelle mit Wasser abgespült.

Die Salpetersäure wird bei der SalzburgMilch für Desinfektionszwecke verwendet.