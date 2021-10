Salzburg: Betrunkener Ehemann soll seine Frau gewürgt haben

Mehrere Polizeistreifen sind am späten Sonntagabend wegen einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Salzburg-Itzling im Einsatz gestanden.

Der Notruf bei der Polizei ging am Sonntag kurz nach 21 Uhr ein. Eine 51-jährige Frau gab an, dass ihr Ehemann sie umbringen wolle. Am Ort des Geschehens eingetroffen bot sich den Polizisten folgende Lage dar:

Der verbale Streit zwischen der Österreicherin und ihrem aus Bosnien stammenden Mann (49) war derart eskaliert, dass der Gatte die Frau gewürgt hatte. Die 51-Jährige konnte sich aber befreien und danach die Polizei anrufen. Daher kam es zur Morddrohung. Der Beschuldigte selbst bestritt dies aber und behauptete, es sei lediglich zu einem verbalen Streit gekommen. Nach Angaben der Frau war es bei der Auseinandersetzung um den übermäßigen Alkoholkonsum des Ehemannes gegangen.

Der Frau waren durch die Tat keine sichtbaren Verletzungen im Halsbereich entstanden, jedoch gab das Opfer an, dass ihr der Hals sehr schmerzen würde.

Die Polizisten sprachen gegenüber dem Ehemann ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus. Des Weiteren wird dieser wegen versuchter Körperverletzung und gefährlicher Drohung nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.