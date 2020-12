Salzburg: Betrunkener Randalierer attackierte Sanitäter und Polizisten

Völlig durchgedreht hat am Dienstagabend ein Bosnier in seiner Wohnung in Salzburg-Itzling: Der stark alkoholisierte Mann hatte sich bei einem Sturz verletzt, dann ging er auf Hilfskräfte los.

SN/APA (Webpic)/hex Polizisten mussten den Rotkreuz-Sanitätern zu Hilfe eilen.