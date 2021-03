Salzburg: Biker raste auf grün leuchtender Kawasaki mit 100 km/h stadteinwärts

Mit einem besonders auffälligen Motorrad war am Wochenende ein junger Mann in der als Raserstrecke bekannten Innsbrucker Bundesstraße in Salzburg-Maxglan unterwegs - und zwar doppelt so schnell als erlaubt.

Samstagabend zog die Polizei einen 23-jährigen Motorradfahrer aus dem Verkehr. Das meldet die Polizei. Der Salzburger war auf seiner Kawasaki Ninja in der Innsbrucker Bundesstraße stadteinwärts mit 100 km/h mittels Lasermessgerät gemessen worden. Er missachtete dabei die Geschwindigkeitsbeschränkung von 50 km/h. Die Beamten entdeckten im Zuge der Kontrolle eine unerlaubte Fahrzeugbeleuchtung, welche sowohl nach vorn als auch nach hinten grün leuchtete und somit schon von weitem erkennbar war. Der Salzburger wird bei der zuständigen Behörde zur Anzeige gebracht und muss mit einer Vorführung zur Kfz-Prüfstelle des Landes Salzburg rechnen.