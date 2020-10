Salzburg: Blitzeinbrecher stellten Alarmanlagen mit Kartonschachteln leise

Sie benötigten höchstens zwei Minuten... In der Stadt Salzburg haben Kriminelle vier sogenannte Blitzeinbrüche verübt. Jetzt konnte die Polizei einen der Verdächtigen dingfest machen.

Vier vollendete und ein versuchter Einbruch in Elektrofachmärkte wurden der Salzburger Polizei von Ende November bis Ende Jänner 2020 angezeigt. Drei Täter schlugen die Auslagenscheiben mit Vorschlaghämmern ein und gelangten so in die Objekte.

In den Geschäften suchten die Kriminellen ganz gezielt nach den teuersten Mobiltelefonen. Die Männer benötigten je Einbruch maximal ein bis zwei Minuten.

Sie handelten sehr überlegt: Über die jeweilige Außensirene der Geschäfte stülpten sie eine mit PU-Schaum gefüllte Kartonschachtel, um die Lautstärke des akustischen Alarms zu dämpfen.

Vor zumindest einem Blitzeinbruch stahlen die Täter im Nahbereich des Tatortes drei versperrte Fahrräder und verwendeten diese in weiterer Folge als Fluchtfahrzeuge. Die Fahrräder konnten anschließend in einem Waldstück an der Salzach sichergestellt werden.

Die Ermittlungen benötigten Zeit und Geduld. Im Juni 2020 konnte die Polizei schließlich bei der Staatsanwaltschaft Salzburg ein EU-Haftbefehl gegen einen Beschuldigten, einen 37-jährigen Ungarn, erwirken. Schließlich wurde der 37-Jährige Anfang Oktober 2020 in Ungarn festgenommen und nach Österreich ausgeliefert.

Der Beschuldigte zeigt sich geständig und befindet sich derzeit in der Justizanstalt Salzburg in Untersuchungshaft. Seine zwei Mittäter sind noch auf der Flucht. Der Gesamtschaden beträgt mehr als 100.000 Euro.

Quelle: SN