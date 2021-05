Salzburg: BMW-Lenker verliert Kontrolle und kracht in Schaufenster

Am Samstagmorgen verlor ein PKW-Lenker an der Kreuzung St-Julien-Straße/Gebirgsjägerplatz die Kontrolle über seinen BMW und raste in ein Schaufenster. Der Lenker wurde nur leicht verletzt.

Die alarmierte Berufsfeuerwehr Salzburg musste den im Schaufenster steckenden Wagen bergen und führte die Aufräumarbeiten durch. Alkotest verlief negativ Der Lenker wurde nur leicht verletzt und musste vom Roten Kreuz ins Krankenhaus eingeliefert werden. Den genauen Unfallhergang ermittelt das Unfallkommando der Polizei Salzburg Stadt. Ein Alkotest verlief negativ.