Im Fall jenes 50-jährigen Flachgauers, der am Sonntag bei der Austro Control in Wien angerufen hatte und dabei eine Bombendrohung gegen den Salzburger Flughafen abgesetzt haben soll, beantragte die Staatsanwaltschaft (StA) am Dienstagvormittag die Verhängung der U-Haft. Am Nachmittag hat wurde der Antrag vom Landesgericht jedoch "mangels Haftgrundes der Tatbegehungsgefahr" abgewiesen, wie LG-Sprecher Peter Egger den SN sagte.

BILD: SN/ROBERT RATZER Der Flachgauer soll bei einem Anruf bei der Austro Control in Wien auf eher wirre Art und Weise damit gedroht haben, den Salzburger Flughafen mit einer Bombe in die Luft zu jagen.

Gegen den 50-jährigen Flachgauer ermittelt die StA wegen Verdachts des Landzwangs (§ 275 Strafgesetzbuch); diesem Delikt zufolge ist zu bestrafen, wer "die Bevölkerung oder einen großen Personenkreis durch eine Drohung mit einem Angriff auf Leben oder Gesundheit (...) in Furcht und Unruhe versetzt versetzt". Wie der ORF berichtete, soll der 50-jährige in seiner Einvernahme bei der Polizei gesagt haben, dass er sich von Flugzeugen und deren Kondensstreifen bedroht fühle.