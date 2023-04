Salzburg: Brand in Lackiererei in Liefering rasch gelöscht

Das rasche Eingreifen von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr hat am Abend des Ostermontag im Salzburger Stadtteil Liefering einen möglichen Großbrand verhindert.

Einsatz an der Franz-Sauer-Straße in Liefering.

In der Lackiererei eines Industriebetriebes an der Franz-Sauer-Straße war ein Feuer ausgebrochen. Dort waren leicht entflammbare Lösungsmittel und Lacke gelagert, was die Situation gefährlich machte. Ein über zwei Seiten des Objektes durchgeführter Löschangriff der Feuerwehren machte die Flammen aber rasch unschädlich- Die Höhe des Sachschadens sowie die Brandursache stand Dienstagfrüh noch nicht fest.